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Boldrin’in yeni adresi Eyüp

Transferin hızlı ekibi, Çaykur Rize’den ayrılan Brezilyalı yıldızla görüşüyor

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 06:50
Boldrin’in yeni adresi Eyüp
Süper Lig'e yükselmek için kolları sıvayan Eyüpspor'da transfer çalışmaları sürüşyor. İstanbul ekibi, son olarak Çaykur Rizespor'da forma giyen Fernando Boldrin'le görüşmeleri sürdürüyor. 33 yaşındaki Brezilyalı on numaranın teklife sıcak baktığı ve anlaşmanın yakın olduğu öğrenildi. Boldrin, geçen sezon Süper Lig'de 26 maçta 1 gol ve 6 asistle oynadı. Eyüpspor daha önce Alpaslan Öztürk, Uğur Demirok, Alper Uludağ, Mehmet Murat Uçar, Sinan Kurt, Metehan Mimaroğlu ve Francis Ezeh gibi oyuncularla anlaşarak dikkatleri çekti.
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