Boldrin’in yeni adresi Eyüp

Süper Lig'e yükselmek için kolları sıvayan Eyüpspor'da transfer çalışmaları sürüşyor. İstanbul ekibi, son olarak Çaykur Rizespor'da forma giyen Fernando Boldrin'le görüşmeleri sürdürüyor. 33 yaşındaki Brezilyalı on numaranın teklife sıcak baktığı ve anlaşmanın yakın olduğu öğrenildi. Boldrin, geçen sezon Süper Lig'de 26 maçta 1 gol ve 6 asistle oynadı. Eyüpspor daha önce Alpaslan Öztürk, Uğur Demirok, Alper Uludağ, Mehmet Murat Uçar, Sinan Kurt, Metehan Mimaroğlu ve Francis Ezeh gibi oyuncularla anlaşarak dikkatleri çekti.