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Şişmanoğlu bırakmadı

Denizlispor, yeni sezon öncesi idmanlara başladı. Transfer yasağının kaldırılamayacağını açıklayan Denizlispor'a sezon öncesi takımın en golcü ismi Ömer Şişmanoğlu'ndan da müjdeli haber geldi. Geçen sezon 13 gol atan, 33 yaşındaki santrfor, takımda kaldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
Şişmanoğlu bırakmadı
Denizlispor, yeni sezon öncesi idmanlara başladı. Transfer yasağının kaldırılamayacağını açıklayan Denizlispor'a sezon öncesi takımın en golcü ismi Ömer Şişmanoğlu'ndan da müjdeli haber geldi. Geçen sezon 13 gol atan, 33 yaşındaki santrfor, takımda kaldı.
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