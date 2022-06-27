Kral dönüyor

Süper Lig'den düşen Altay, transfer yasağı nedeniyle eski oyuncularına sarıldı. Siyah-beyazlılar, kontratını tek taraflı feshederek takımdan ayrılan eski gol kralı Marco Paixao'ya teklif sundu. İzmir temsilcisi, 37 yaşındaki santrfora, "Geri dön" çağrısı yaptı. Altay'la 1. Lig'de 3 kez üst üste gol kralı olarak tarih yazan ancak yedek kaldığı Süper Lig'de sadece 2 gol atabilen Portekizli futbolcu, hiçbir kulüple anlaşmadı. Kulüpten buruk ayrılan golcünün maliyetinin yüksek olduğu ancak yaşının ilerlemesi nedeniyle fedakarlık yapması halinde dönebileceği bildirildi.