Göztepe sahaya iniyor

Spor Toto 1'inci Lig'e 5 yıl sonra düşen, İngiltere kuruluşlu Sports Republic'e devir süreci henüz resmi olarak tamamlanmayıp kadrosu büyük ölçüde dağılan Göztepe, yeni sezon öncesi bugün toplanacak. Teknik direktörlük görevi için de Turgay Altay'la bugün imza atılacak.
Spor Toto 1'inci Lig'e 5 yıl sonra düşen, İngiltere kuruluşlu Sports Republic'e devir süreci henüz resmi olarak tamamlanmayıp kadrosu büyük ölçüde dağılan Göztepe, yeni sezon öncesi bugün toplanacak. Teknik direktörlük görevi için de Turgay Altay'la bugün imza atılacak.