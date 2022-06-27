5 futbolcu kampta yok

Y.Samsunspor'un bugün Kayseri'de başlayacak kampına 5 futbolcu götürülmedi. Semih-Melih Altıkulaç, Savicevic, Bateau ve Talha Ulvan kafilede yer almadı. Çinari, Furkan Fehmi Güneş, Melih Okutan ile Diomande'nin durumu ise kampta sergileyecekleri performansa göre değerlendirilecek.
Y.Samsunspor'un bugün Kayseri'de başlayacak kampına 5 futbolcu götürülmedi. Semih-Melih Altıkulaç, Savicevic, Bateau ve Talha Ulvan kafilede yer almadı. Çinari, Furkan Fehmi Güneş, Melih Okutan ile Diomande'nin durumu ise kampta sergileyecekleri performansa göre değerlendirilecek.