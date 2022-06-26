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Spor Toto 1. Lig'den haberler

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2022 Pazar 06:50
Spor Toto 1. Lig'den haberler

ALTINORDU, YENER'İ BEKLİYOR

Altınordu, sözleşmesi sona eren ve kadroda tutmak istediği forvet Hüsamettin Yener'e ek süre verdi. Daha önce İzmir ekibinden süre isteyen tecrübeli futbolcunun Süper Lig kulüpleriyle temaslarını sürdürdüğü, kırmızı-lacivertli yönetime de kapıyı kapatmadığı ifade edildi.

ÇİFTE ATAK VAR

Yeni sezon öncesi transfer arayışlarını sürdüren Karşıyaka, Çorum FK'dan geçen sene ikinci yarıda kiraladığı forvet arkası Kerem Pala ile birlikte aynı kulüpten santrfor Batuhan Er'e talip oldu.

BORÇ 200 MİLYON TL

Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, kulübün toplam borcunun 200 milyon liraya ulaştığını, transfer yasağına sebebiyet veren futbolcu borçlarının ise 145 milyon lira olduğunu dile getirdi.

GENÇLERLE BAŞLADI

Altay, yeni sezon hazırlıklarına altyapıdan yetişen genç oyuncularıyla başladı. İzmir temsilcisi 29 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında Afyonkarahisar'da ilk etap kampını gerçekleştirecek.

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