Burak Manisa’da

Üç sezon formasını giydiği Bursaspor ile yollarını ayıran Burak Altıparmak'ın yeni adresi Manisa FK oldu. Tecrübeli orta saha, 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Burak Altıparmak, "Benim hedeflerim ile kulübümün hedefleri ortak. İnşallah hep birlikte hedeflerimize ulaşacağız" dedi.
Üçsezon formasını giydiği Bursaspor ile yollarını ayıran Burak Altıparmak'ın yeni adresi Manisa FK oldu. Tecrübeli orta saha, 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Burak Altıparmak, "Benim hedeflerim ile kulübümün hedefleri ortak. İnşallah hep birlikte hedeflerimize ulaşacağız" dedi.