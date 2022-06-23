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Burak Manisa’da

Üç sezon formasını giydiği Bursaspor ile yollarını ayıran Burak Altıparmak'ın yeni adresi Manisa FK oldu. Tecrübeli orta saha, 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Burak Altıparmak, "Benim hedeflerim ile kulübümün hedefleri ortak. İnşallah hep birlikte hedeflerimize ulaşacağız" dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 06:50
Burak Manisa’da
Üç sezon formasını giydiği Bursaspor ile yollarını ayıran Burak Altıparmak'ın yeni adresi Manisa FK oldu. Tecrübeli orta saha, 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Burak Altıparmak, "Benim hedeflerim ile kulübümün hedefleri ortak. İnşallah hep birlikte hedeflerimize ulaşacağız" dedi.
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