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Pendikspor'a Süper Lig'den flaş 2 transfer!

Spor Toto 1.Lig'e yükselen Pendikspor hücum hattını flaş isimlerle güçlendirdi. İstanbul temsici 2021-2022 sezonunda Altay forması giyen Khaly Thiam ve Leandro Kappel'i reklerine bağladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 12:28
Pendikspor'a Süper Lig'den flaş 2 transfer!

Spor Toto 2. Lig'de ipi göğüsleyerek sezonu şampiyon tamamlayan Pendikspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı beyazlılar Süper Lig'de Altay'da forma giyen Khaly Thiam ve Leandro Kappel'i transfer etti.

Kulüp tarihinin ilk yabancı futbolcusu Kappel...

Kulüp tarihinin ilk yabancı futbolcusu olan Kappel'i Pendikspor resmi açıklama ile duyurdu. Pendikspor, "6 sezondur ülkemizde forma giyen tecrübeli futbolcu Leandro Kappel ile Pendikspor A.Ş. başkan vekilimiz Mahmut Türkoğlu'nun katıldığı imza töreni ile sözleşme imzaladık." ifadeleriyle tramsferi duyurdu.

Surinam asıllı Hollandalı futbolcu, Altay formasıyla Süper Lig'de 38 maçta 5 gol ve 7 asistlik performans gösterdi.

2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayıp Spor Toto 1. Lig' e çıkan Pendikspor Khaly Thiam transferinide açıkladı. Khaly Thiam Altay formasıyla 32 karşılaşmada süre alırken 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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