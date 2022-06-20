TFF 1. Lig'den haberler

YİNE YENİDEN TAVARES

Samsunspor geçtiğimiz sezon da peşinde olduğu Ronaldo Tavares'i yeniden gündeme aldı.Ülkesinin Penafiel takımında forma giyen Portekizli forvetle görüşmeler başladı. Sporting Lizbon'da yetişen 24 yaşındaki forvetin sözleşmesi bitiyor. Tavares, Penafiel'de 97 maçta 16 gol ve 11 asistle oynadı.

AKINAY ADANASPOR'DA

Adanaspor, Çorum FK forması giyen kaleci Hasan Hüseyin Akay'la anlaşmaya vardı. Fenerbahçe altyapısında yetişen 28 yaşındaki eldiven, daha önce Samsun, Gümüşhane ve Bandırma formaları giydi. Tecrübeli file bekçisi geçen sezon 35 maçta 33 gol yedi ve 13 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

SANTO MEKSİKA'DA

Göztepe'dE takım küme düşünce serbest kalma maddesi devreye giren Franco Di Santo, Meksika'nın yolunu tuttu. Arjantinli forvet, Tijuana'yla anlaştı. Devre arasında San Lorenzo'dan transfer olan 33 yaşındaki oyuncu, 15 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı. Göz- Göz'de Mihojevic, Arslanagic, Lourency, Baku ve Tijanic'in sözleşmeleri sürüyor.

SANDRO KORE'DE

G.Birliği forması giyen Brezilyalı Sandro Lima, Güney Kore takımı Gwangju FC'ye transfer oldu. 31 yaşındaki forvetin, başkent ekibiyle sözleşmesi sona ermişti. Şubat 2021'de G.Birliği'ne imza atan Lima, kırmızı-siyahlılarda 47 karşılaşmada 15 kez ağları sarstı. 8 de asist yaptı. Tecrübeli oyuncu daha önce Estoril, Chaves, Vicente ve Tianjin'de forma giydi.

ELAZIĞ BU HAFTA STARTI VERECEK

Transfer yasaklısı Elazığspor'da hareketlilik başlıyor. Tahtayı açmak için 25 dosyayla uğraşacak Gakgoşlar, kısa sürede çözüme ulaşmak istiyor. Serkan Çayır başkanlığındaki yönetim, buradan alacağı sonuca göre transferde kadrosuna katmak istediği isimlerle görüşmelere başlayacak.