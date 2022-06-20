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Batuhan Karadeniz Sakaryaspor'a dönüyor

Son dakika transfer haberleri... Sürpriz bir kararla Iğdır’dan ayrılan Batuhan Karadeniz eski takımı Sakaryaspor'la temasta. 31 yaşındaki tecrübeli oyuncuyla görüşmelerin olumlu devam ettiği öğrenildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 10:47 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 10:49
Batuhan Karadeniz Sakaryaspor'a dönüyor

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Sakaryaspor, transferde hareketli günler yaşıyor. Son olarak Michal Nalepa'yla 2 yıllık sözleşme imzalayan yeşil-siyahlılar, eski golcüsü Batuhan Karadeniz'i de renklerine bağlamaya çok yakın. 1 yıl sözleşmesi bulunduğu Iğdır FK'den sürpriz bir kararla ayrılan 31 yaşındaki forvetin, eski takımına dönmek istediği belirtilmişti. 'Batugol' lakaplı yıldızı gündeme alan Sakaryaspor, görüşmelere hız verdi. Şehirde çok sevilen tecrübeli santrforun, yeşil-siyahlılarla anlaşma aşamasında olduğu öğrenildi. Yeşil-siyahlı yönetimin aradaki ufak pürüzleri giderdikten sonra resmi açıklamayı kısa sürede yapması bekleniyor.

22 MAÇTA 12 GOLLE OYNADI

Sakaryaspor, geçtiğimiz günlerde 550 bin TL'lik çıkış opsiyonunu kullanarak takımdan ayrılan Tahir Babaoğlu'nun boşluğunu Batuhan Karadeniz'le dolduracak. Son olarak bu sezon Iğdır FK formasını terleten ve burada 29 lig maçında 16 gole imza atan Batuhan, 2017-2018 sezonunda Sakaryaspor'da görev yaptı. 22 karşılaşmada şans bulan tecrübeli oyuncu, 12 kez ağları havalandırdı. Ünlü golcü, Beşiktaş, Eskişehirspor, Trabzonspor ve Sivasspor gibi takımlarda da boy gösterdi. A Milli Takım formasını ise 2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2 kez terleten Batuhan, gol sevinci yaşamadı.

ŞAMPİYONLUK DA KAZANDI

Kariyerinde birçok takımda görev yapan Batuhan Karadeniz, 2018-2020 yılları arasında Bandırmaspor'da yeniden çıkış yakalamıştı. 28 maçta 21 kez ağları sarsan ve 1 şampiyonluk yaşayan 31 yaşındaki forvet, Hekimoğlu Trabzon'da da dikkat çeken bir performans ortaya koydu. 32 maçta 24 gol attı ve daha sonra yatırım yapan Iğdır FK'nin yolunu tuttu. 26 karşılaşmada 16 kez ağları sarsan Batuhan, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir kararla sözleşmesi bitmeden Iğdır'dan ayrıld

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