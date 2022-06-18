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Abdioğlu Samsun’a

Karadeniz ekibi, tecrübeli savunmacı Yusuf Abdioğlu’yla anlaşma sağladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 06:50
Abdioğlu Samsun’a

Transferin hareketli ekibi Samsunspor, sürpriz bir transfere imza attı. Uzun süredir gündemde yer alan Yusuf Abdioğlu'yla prensipte anlaşma sağlandı. Eyüpspor ve Pendikspor'un da gündeminde yer alan 32 yaşındaki savunma oyuncusu tercihini Samsunspor' dan yana kullandı. Kırmızı Şimşekler'in, Yusuf Abdioğlu'yla 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Geçen sezon Ankaragücü'nde forma giyen tecrübeli oyuncu, 34 maçta 6 gol ve 3 asistle oynadı. Yusuf daha önce Hatayspor, Altınordu, Nazilli Belediye ve Ofspor formaları giydi.

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