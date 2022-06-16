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Hocamız Bakkal

Denizlispor başkanı Mehmet Uz “Hocamız Mesut Bakkal’dır Kendisi bu dönem de takımımızı çalıştıracak” diye konuştu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 06:50
Hocamız Bakkal
1.Lig ekibi Denizlispor'un Başkanı Mehmet Uz gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Oyuncu kadrosundan ve teknik ekipten kimsenin alacağının kalmadığını ifade eden Uz, "Kaleci Hüseyin Altıntaş ve Emre Sağlık dışında herkesi takımda tuttuk. Ömer Şişmanoğlu da bizimle olacak. Kendisinden yeni sezonda en az 20 gol atmasını bekliyorum" dedi. "Teknik direktörümüz Mesut Bakkal hocamızın da istekleri yerine getirildi" diyen Başkan Uz, "Kendisi bu dönem de takımımızı çalıştıracak" şekinde konuştu. Öte yandan yönetim, bazı futbolcuların ücretlerinde iyileştirme yapılacağını açıkladı. Bazı futbolcularla masaya oturulacak ve ücretlerde zam yapılacak.
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