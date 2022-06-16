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Hedefimiz belli

Samsun'un hocası Bektaş, Süper Lig'i işaret etti. İyi bir kadro kurmaya çalıştıklarını; forvet, orta saha, sağ bek ve stoper alacaklarını
söyleyen genç çalıştırıcı, “Samsun’u şampiyon yapmak için geldim” diye konuştu

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 06:50
Hedefimiz belli
Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, dün TRT Spor'a gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başarılı hoca, kulübün transfer planlaması hakkında konaşarak "Forvet, orta saha, sağ bek ve bir stoper takviyesi yapacağız" ifadesini kullandı. "Kadro yapılanmamızı, Süper Lig hedefi doğrultusunda yapıyoruz" diyen kırmızı beyazlı çalıştırıcı, "Samsunspor'u şampiyon yapmak için, bir hedef için geldim. TFF 1. Lig zor bir lig, Şampiyonlar Ligi gibi olacak, güzel mücadele olacak. Biz de bu mücadele içinde olacağız" şeklinde konuştu.

TARAFTARLARA ÇAĞRI

Bektal ayrıca "Her mevkide eksiği alternatifi kapatmaya çalışıyoruz. İyi isimleri takıma kazandırmaya çalışıyoruz. Ama rakamlar yüksek ve bu konuda biraz zorlanıyoruz. Gelir gider dengesi zorluyor. En iyiyi en uygun maliyete almaya çalışıyoruz" dedi. Şu ana kadar 8 oyuncu transfer ettiklerini sözlerine ekleyen Bektaş, "İskeleti dolduracak oyuncular aldık. Bütün şehrin kenetlenip taraftarımızın maçlarda tribünlerdeki yerini almasını istiyoruz. Bu takımı hep birlikte hedefine ulaştırmaya çalışacağız" ifadesini kullandı.

YÖNETİM GEREKENİ YAPIYOR

Bektaş, zorlu bir sezona hazırlanırken yönetimin de kendinsine yardımcı olduğunu kaydetti. Usta hoca "Yönetimimiz hem transfer anlamında hem de şartları zorlayarak her konuda elinden geleni yapıyor" diye konuştu.

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