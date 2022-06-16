Hedefimiz belli

TARAFTARLARA ÇAĞRI
Bektal ayrıca "Her mevkide eksiği alternatifi kapatmaya çalışıyoruz. İyi isimleri takıma kazandırmaya çalışıyoruz. Ama rakamlar yüksek ve bu konuda biraz zorlanıyoruz. Gelir gider dengesi zorluyor. En iyiyi en uygun maliyete almaya çalışıyoruz" dedi. Şu ana kadar 8 oyuncu transfer ettiklerini sözlerine ekleyen Bektaş, "İskeleti dolduracak oyuncular aldık. Bütün şehrin kenetlenip taraftarımızın maçlarda tribünlerdeki yerini almasını istiyoruz. Bu takımı hep birlikte hedefine ulaştırmaya çalışacağız" ifadesini kullandı.
YÖNETİM GEREKENİ YAPIYOR
Bektaş, zorlu bir sezona hazırlanırken yönetimin de kendinsine yardımcı olduğunu kaydetti. Usta hoca "Yönetimimiz hem transfer anlamında hem de şartları zorlayarak her konuda elinden geleni yapıyor" diye konuştu.
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