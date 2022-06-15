PFDK’dan ceza yağdı

PFDK, Bandırma ve İstanbulspor'a play off maçında olaylar nedeniyle ceza verdi. Bandırma'ya merdiven boşluklarının kapatılması ve seyirci olayları nedeniyle toplamda 60 bin TL, İstanbulspor'a da taraftarının çirkin tezahüratları yüzünden 24 bin TL para cezası kesildiği açıklandı.
PFDK, Bandırma ve İstanbulspor'a play off maçında olaylar nedeniyle ceza verdi. Bandırma'ya merdiven boşluklarının kapatılması ve seyirci olayları nedeniyle toplamda 60 bin TL, İstanbulspor'a da taraftarının çirkin tezahüratları yüzünden 24 bin TL para cezası kesildiği açıklandı.