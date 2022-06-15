Haberler TFF 1.Lig PFDK’dan ceza yağdı

PFDK’dan ceza yağdı

PFDK, Bandırma ve İstanbulspor'a play off maçında olaylar nedeniyle ceza verdi. Bandırma'ya merdiven boşluklarının kapatılması ve seyirci olayları nedeniyle toplamda 60 bin TL, İstanbulspor'a da taraftarının çirkin tezahüratları yüzünden 24 bin TL para cezası kesildiği açıklandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
PFDK’dan ceza yağdı
PFDK, Bandırma ve İstanbulspor'a play off maçında olaylar nedeniyle ceza verdi. Bandırma'ya merdiven boşluklarının kapatılması ve seyirci olayları nedeniyle toplamda 60 bin TL, İstanbulspor'a da taraftarının çirkin tezahüratları yüzünden 24 bin TL para cezası kesildiği açıklandı.
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