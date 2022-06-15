Eyüpspor’dan Diouf atağı

Spor Toto 1. Lig'in iddialı ekibi Eyüpspor, golcü transferi için düğmeye bastı. Eflatun-sarılılar, Hatayspor'la kontratı sona erecek olan Senegalli yıldız golcü Diouf'u radarına aldı. 34 yaşındaki tecrübeli santrfor, geçtiğimiz sezon forma giydiği 37 maçta; 12 gol ile 3 asist yaptı ve 15 gole katkı sağladı.
Spor Toto 1. Lig'in iddialı ekibi Eyüpspor, golcü transferi için düğmeye bastı. Eflatun-sarılılar, Hatayspor'la kontratı sona erecek olan Senegalli yıldız golcü Diouf'u radarına aldı. 34 yaşındaki tecrübeli santrfor, geçtiğimiz sezon forma giydiği 37 maçta; 12 gol ile 3 asist yaptı ve 15 gole katkı sağladı.