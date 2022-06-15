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Eyüpspor’dan Diouf atağı

Spor Toto 1. Lig'in iddialı ekibi Eyüpspor, golcü transferi için düğmeye bastı. Eflatun-sarılılar, Hatayspor'la kontratı sona erecek olan Senegalli yıldız golcü Diouf'u radarına aldı. 34 yaşındaki tecrübeli santrfor, geçtiğimiz sezon forma giydiği 37 maçta; 12 gol ile 3 asist yaptı ve 15 gole katkı sağladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
Eyüpspor’dan Diouf atağı
Spor Toto 1. Lig'in iddialı ekibi Eyüpspor, golcü transferi için düğmeye bastı. Eflatun-sarılılar, Hatayspor'la kontratı sona erecek olan Senegalli yıldız golcü Diouf'u radarına aldı. 34 yaşındaki tecrübeli santrfor, geçtiğimiz sezon forma giydiği 37 maçta; 12 gol ile 3 asist yaptı ve 15 gole katkı sağladı.
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