Çifte harekat

Sakarya, 1. Lig'de ses getirecek bir kadro kurmaya hazırlanıyor. Tatangalar'ın yeni teknik direktörü İlker Püren, kamp tarihini 4 gün öteleyip 19 Haziran'da yapacağını yönetime iletti. Yönetim de gündeminde yer alan Nalepa ve Kasongo'yu kampa yetiştirmenin hesaplarını yapıyor. Nalepa, 2020- 21'de Giresun'un Süper Lig'e çıkmasına 2 gol, 7 asistle önemli bir katkı sağlamıştı. J.Bialystok'ta 14 maçta, asist ve gol katkısı sağlayamayan ve mutsuz olan 27 yaşındaki Polonyalı orta sahanın 1 yıl kontratı var.

BOLUSPOR'U LİGDE TUTTU

Boluspor'un 27 yaşındaki Kongolu santrforu Kasongo da kontratının son yılında. Geçtiğimiz sezon forma giydiği 28 maçta 11 gol, 2 asist katkısı sağlayarak takımının Spor Toto 1. Lig'de kalmasında büyük bir pay sahibi oldu. Yeşil-siyahlıların iki yıldız futbolcunun transferi konusunda büyük bir aşama kaydettiği ve önümüzdeki günlerde resmi imzaların atılacağı öğrenildi.

DOĞAN ATEŞ İSKENDERUN'DA

Sakaryaspor'un 33 yaşındaki orta sahası Doğan Ateş, 2. Lig'in yeni ekiplerinden İskenderunspor'la anlaştı. Tecrübeli 10 numara, İskenderun ekibiyle 1 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Geçen sezon Sakaryaspor'un Spor Toto 1. Lig'e yükselmesinde pay sahibi olan Ateş, 21 maçta 1 asist katkısı sağladı.