Kahraman sözü!

Altınordu'da teknik direktörlüğe gelen Ufuk Kahraman, "Ekibimle, Altınordu'nun belirlemiş olduğu misyon ve vizyon ile çalışmaya devam edip bu toprakların çocuklarına önce kulübümüzde, sonra da yurt dışında onların ülkemizi temsil etmeleri için var gücümüzle çalışacağız" dedi. Kahraman, ayrıca "Altyapımızdan birçok genç yeteneklerimiz çok iyi noktalara gelecek" ifadesini kullandı.
Altınordu'da teknik direktörlüğe gelen Ufuk Kahraman, "Ekibimle, Altınordu'nun belirlemiş olduğu misyon ve vizyon ile çalışmaya devam edip bu toprakların çocuklarına önce kulübümüzde, sonra da yurt dışında onların ülkemizi temsil etmeleri için var gücümüzle çalışacağız" dedi. Kahraman, ayrıca "Altyapımızdan birçok genç yeteneklerimiz çok iyi noktalara gelecek" ifadesini kullandı.