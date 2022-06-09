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Kahraman sözü!

Altınordu'da teknik direktörlüğe gelen Ufuk Kahraman, "Ekibimle, Altınordu'nun belirlemiş olduğu misyon ve vizyon ile çalışmaya devam edip bu toprakların çocuklarına önce kulübümüzde, sonra da yurt dışında onların ülkemizi temsil etmeleri için var gücümüzle çalışacağız" dedi. Kahraman, ayrıca "Altyapımızdan birçok genç yeteneklerimiz çok iyi noktalara gelecek" ifadesini kullandı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 06:50
Kahraman sözü!
Altınordu'da teknik direktörlüğe gelen Ufuk Kahraman, "Ekibimle, Altınordu'nun belirlemiş olduğu misyon ve vizyon ile çalışmaya devam edip bu toprakların çocuklarına önce kulübümüzde, sonra da yurt dışında onların ülkemizi temsil etmeleri için var gücümüzle çalışacağız" dedi. Kahraman, ayrıca "Altyapımızdan birçok genç yeteneklerimiz çok iyi noktalara gelecek" ifadesini kullandı.
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