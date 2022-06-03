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Eze Samsun'a

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Samsunspor, hücum hattına aradığı ismi ligde buldu. Kırmızı-beyazlılar, bir süredir gündemde olan Ankara Keçiörengücü'nden Emekah Eze'yle büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 06:50
Eze Samsun'a
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Samsunspor, hücum hattına aradığı ismi ligde buldu. Kırmızı-beyazlılar, bir süredir gündemde olan Ankara Keçiörengücü'nden Emekah Eze'yle büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Başkan Yüksel Yıldırım'ın, başkent ekibiyle pazarlık masasına oturduğu ve aradaki ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından imzaların atılacağı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde 'Kara Boğa' paylaşımı yaparak taraftarı heyecanlandıran Başkan Yıldırım'ın, Eze'yi işaret ettiği ortaya çıktı. Finlandiya ekibi Palloseura ve Avusturya temsilcisi Sturm Graz formaları giyen 25 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, daha sonra Adanaspor'a transfer oldu. Son iki sezonda Ankara Keçiörengücü'nde oynayan Eze, 45 karşılaşmada 22 gol ve 5 asistlik performansıyla dikkat çekti.
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