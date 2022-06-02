Bandırmaspor - İstanbulspor maçı CANLI izle! Bandırma İstanbul maçı canlı yayın | Play-off finali izle

Bandırmaspor ile İstanbulspor, Spor Toto 1. Lig play-off finalinde kozlarını paylaşıyor. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan kritik müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor. Zorlu karşılaşmada kazanan taraf son Süper Lig biletini cebine koyacak.
BANDIRMASPOR - İSTANBULSPOR MAÇINDA 11'LER
Bandırmaspor: Gökhan, Okan, Alpay, Lokman, Caner, Mulumba, Mehmet, Landel, Levent, Kerim, Keny
İstanbulspor: Alperen, Oğuzhan, Mehmet Yeşil, Emrecan, Duhan, Ferhat, Melih, Rroca, Topalli, Ethemi, İbrahim
BANDIRMASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Bandırmaspor-İstanbulspor play-off finali Kocaeli Stadı'nda oynanıyor. Müsabaka TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.