Haberler TFF 1.Lig Bandırmaspor - İstanbulspor maçı CANLI izle! Bandırma İstanbul maçı canlı yayın | Play-off finali izle

Bandırmaspor - İstanbulspor maçı CANLI izle! Bandırma İstanbul maçı canlı yayın | Play-off finali izle

Spor Toto 1. Lig'in play-off finalinde Bandırmaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor. Süper Lig'e çıkacak son takımın belli olacağı mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. Kritik müsabaka Kocaeli Stadyumu'nda oynanıyor. Mücadeleyi fotomac.com.tr'den CANLI olarak izleyebilirsiniz...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 19:57 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2022 Perşembe 20:20
Bandırmaspor - İstanbulspor maçı CANLI izle! Bandırma İstanbul maçı canlı yayın | Play-off finali izle

Bandırmaspor ile İstanbulspor, Spor Toto 1. Lig play-off finalinde kozlarını paylaşıyor. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan kritik müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor. Zorlu karşılaşmada kazanan taraf son Süper Lig biletini cebine koyacak.

BANDIRMASPOR - İSTANBULSPOR MAÇINDA 11'LER
Bandırmaspor: Gökhan, Okan, Alpay, Lokman, Caner, Mulumba, Mehmet, Landel, Levent, Kerim, Keny

İstanbulspor: Alperen, Oğuzhan, Mehmet Yeşil, Emrecan, Duhan, Ferhat, Melih, Rroca, Topalli, Ethemi, İbrahim

BANDIRMASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Bandırmaspor-İstanbulspor play-off finali Kocaeli Stadı'nda oynanıyor. Müsabaka TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

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