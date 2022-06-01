Boğalar hazır

Sezonun finalinde Bandırmaspor'la karşılaşacak İstanbulspor, bu maçtan zaferle ayrılmanın planlarını yaptı. Hazırlıklarına tam gaz devam eden sarı-siyahlıların Teknik Direktörü Mehmet Hüseyin Dalgıç, "Sonuna kadar geldik. Artık bir final kaldı. Oyuncularım bu maçı kazanmak için elinden geleni yapacak" diye konuştu.



DİKKATLİ OLMALIYIZ

Rakibe saygı duyduklarını belirten Dalgıç, "Bandırmaspor sezon içinde ve play-off'ta kalitesini ortaya koydu. Son derece zorlu bir maç bizi bekliyor. Dikkatimiz üst seviyede olmalı. En küçük hatayı kaldırmayacak bir mücadele. Kazanarak Süper Lig'e çıkan taraf olmak istiyoruz" sözlerini sarf etti.