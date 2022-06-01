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Bandırma seferber

Süper Lig’e çıkmak için İstanbulspor’la karşılaşacak bordo-beyazlı ekipte, ücretsiz bilet kampanyası başladı. Asbaşkan Adem Yılmaz, takıma destek çağrısı yaptı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
Bandırma seferber

Bandırmaspor Asbaşkanı Adem Yılmaz, İstanbulspor maçı öncesinde konuştu. Biletlerin üniversite öğrencilerine ücretsiz olacağını açıklayan Yılmaz, "Hemşehrilerimiz, Bandırmaspor yönetimi olarak inanılmaz bir heyecan var. Allah izin verirse Bandırmaspor'un final maçı olacak ve sezonu da güzel bitirmek istiyoruz. Üniversite öğrencilerine ücretsiz bilet vereceğiz" diye konuştu.

OTOBÜS DE BİZDEN!
Asbaşkan Adem Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "1965 yılında kurulan bu takım inşallah Süper Lig'e çıkacak. Biletler 12.00 itibariyle satışa sunuldu. Doğu ve güney cephesi tamamen Bandırmaspor'a tahsis edildi. Passolig'i olan herkes Bandırmaspor maçına gidebilecek. Sadece üniversite öğrencilerimize has, adet kaç olursa olsun otobüs biletleri ve passolig biletleri dahil hepsini Bandırmaspor yönetimi olarak karşılayacağız."

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