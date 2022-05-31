BANDIRMASPOR İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE | Bandırmaspor - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bandırmaspor - İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

TFF 1. Lig play-off final maçında heyecan dorukta. Bandırmaspor ile İstanbulspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Bandırmaspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BANDIRMASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bandırmaspor-İstanbulspor play-off finali 2 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de Kocaeli Stadı'nda oynanacak. Müsabaka TRT Spor'dan canlı yayınşanacak.