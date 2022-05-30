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Bandırmaspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig Play-off

TFF 1. Lig play-off final maçında Bandırmaspor ile İstanbulspor kozlarını paylaşacak. Kazanan takımın Süper Lig'e yükseleceği kritik maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bandırmaspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 16:30 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 17:00
Bandırmaspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig Play-off

Bandırmaspor - İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

TFF 1. Lig play-off final maçında heyecan dorukta. Bandırmaspor ile İstanbulspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Bandırmaspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BANDIRMASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bandırmaspor-İstanbulspor play-off finali 2 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de Kocaeli Stadı'nda oynanacak. Müsabaka TRT Spor'dan canlı yayınşanacak.

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