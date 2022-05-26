TFF 1. Lig'den haberler

ALTINORDU KOLLARI SIVADI

Kadroyu korumak isteyen Altınordu, sözleşmesi biten 6 oyuncusuyla anlaşmak istiyor. Teknik Direktör Ufuk Kahraman, A.Gücü'nden kiralanan stoper Erdi Dikmen'in yanı sıra serbest kalacak Volkan Fındıklı, Rıdvan Koçak, Recep Aydın, Ahmet İlhan Özek ve Hüsamettin Yener'in kalmasını istedi.

BANAZ YÖNETİMİ 'DEVAM' DEDİ

2. Lig'e düşen Bursaspor' da Banaz yönetimi 'göreve devam' kararı aldı. 2 yıl daha görev süresi olan Başkan Ömer Furkan Banaz ve yönetimi, yeni sezonla ilgili yol haritasını belirlemek amacıyla kolları sıvadı. Yeşil-beyazlılar transfer tahtası, takım kadrosu ve teknik adam konusunda değerlendirme yapmaya başladı.

GÖZTEPE DEVRİ BEKLİYOR

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, kulübe talip olan 4 şirketle temaslarını sıklaştırdı. Sarı-kırmızılı kurmayların kısa süre içinde anlaşmayı sağlaması bekleniyor. Yeni yapılanmaya sorunsuz geçmek isteyen Göz-Göz'de futbolculara ödemeler yapıldı. Taraftarlar da belirsizliğin bitmesini bekliyor.

KAF-KAF'IN PLANI HAZIR

Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar, transfer listesinin hazır olduğunu söyledi. Güraçar, "Transferde A,B ve C planlarımız hazır. Ancak henüz çok erken, play-off maçları bile bitmedi. Erken transfer riskli ve yüksek maliyetli olur. Görüşmeler önümüzdeki haftadan itibaren başlayacak" dedi.

KOCAELİ'DE BERKAY GİTTİ

Lige veda eden Kocaelispor'da devre arası takıma katılan Berkay Dabanlı'nın sözleşmesindeki madde devreye girdi. Tecrübeli ismin sözleşmesi alt lige düşmeye dayalı fesih maddesi nedeniyle sonlandırıldı. 31 yaşındaki savunmacının 1. Lig ekipleriyle temasta olduğu öğrenildi. Berkay sezonu 14 karşılaşmada 1 golle tamamladı.

SAMSUN'DA BENHUR ATAĞI

Samsunspor, Kocaelispor forması giyen Benhur Keser'le görüşmelerini sürdürüyor. 25 yaşındaki sol kanatla anlaşma aşamasına gelindiği öğrenildi. Bayrampaşa, Şanlıurfa ve Bandırmaspor formaları da giyen başarılı oyuncu, geçen sezon 33 maçta görev yaptı. 9 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.