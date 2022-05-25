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Kim süper olacak?

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off yarı final ilk maçları bugün oynanacak. Günün ilk maçında Erzurumspor ile İstanbulspor karşılaşacak. Kazım Karabekir Stadı'ndaki mücadele saat 18.30'da başlayacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 06:50
Kim süper olacak?

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off yarı final ilk maçları bugün oynanacak. Günün ilk maçında Erzurumspor ile İstanbulspor karşılaşacak. Kazım Karabekir Stadı'ndaki mücadele saat 18.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Diğer yarı finalde ise Eyüpspor ile Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Saat 21.00'deki maç, Eyüp Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmada hakem Erkan Özdamar görev alacak. Her iki mücadele de TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Rövanş maçları 29 Mayıs Pazar günü oynanacak. Spor Toto Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği dev final ise 2 Haziran Perşembe günü oynanacak.

PLAY-OFF'TA VAR SİSTEMİ

Spor Toto 1. Lig Play-Off karşılaşmalarında VAR sistemi kullanılacak. Eyüp ve Bandırma'nın ilk defa yer alacağı Play-Off'ta daha önce 1 kez mücadele eden Erzurum, 2017-18'de finalde G.Antep FK'yi yenerek Süper Lig'e çıkmıştı. Geçen sezonki gibi bu yıl da Play-Off'ta yer alan İstanbulspor, 4. kez play-off'ta yer alacak.

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