Eyüpspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig Play off yarı final

EYÜPSPOR - BANDIRMASPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

TFF 1. Lig'de 38. hafta maçında heyecan devam ediyor. Eyüpspor - Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Eyüpspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EYÜPSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eyüpspor - Bandırmaspor maçı 25 Mayıs Çarşamba günü saat 21.00'de TRT Spor, BeIn Sports 1 ve BeIN Max1'de canlı yayınlanacak.