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Erzurumspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig Play off yarı final

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Erzurumspor - İstanbulspor play off yarı final maçında Süper Lig’e yükselmek için karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki,Erzurumspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Erzurumspor - İstanbulspor maçının detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 11:08 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 11:30
Erzurumspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig Play off yarı final

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TFF 1. Lig'de 38. hafta maçında heyecan devam ediyor. Erzurumspor - İstanbulspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Erzurumspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ERZURUMSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Erzurumspor - İstanbulspor maçı 25 Mayıs Çarşamba günü saat 18.30'da TRT Spor ve BeIn Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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