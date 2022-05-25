Erzurumspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig Play off yarı final

ERZURUMSPOR - İSTANBULSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

TFF 1. Lig'de 38. hafta maçında heyecan devam ediyor. Erzurumspor - İstanbulspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Erzurumspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ERZURUMSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Erzurumspor - İstanbulspor maçı 25 Mayıs Çarşamba günü saat 18.30'da TRT Spor ve BeIn Sports 1'de canlı yayınlanacak.