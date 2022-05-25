Acil 20 milyon!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'da Başkan Mehmet Uz, kaynak bulamaması halinde seçime gitmeyi ve görevi devretmeyi düşündüğünü bildirdi. Uz, futbolculara ödeme yapamamaları halinde 19 futbolcunun boşta kalabileceğini ve acilen 20 milyon liraya ihtiyaç duyduklarını söyledi.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'da Başkan Mehmet Uz, kaynak bulamaması halinde seçime gitmeyi ve görevi devretmeyi düşündüğünü bildirdi. Uz, futbolculara ödeme yapamamaları halinde 19 futbolcunun boşta kalabileceğini ve acilen 20 milyon liraya ihtiyaç duyduklarını söyledi.