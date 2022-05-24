Kolovos atağı

Geçen sezon Sheriff formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren tecrübeli oyuncu, Real Madrid, Shakhtar Donetsk ve İnter'e karşı şans buldu. 2. Lig'de yabancı oyuncu oynatma şansı olmayan Kocaelispor'un, 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kolovos'un transferinde Sakaryaspor'la orta yolu bulması bekleniyor. Daha önce Panionios, Olympiakos, Panathinaikos, Mechelen, Omonia gibi takımlarda forma giyen 29 yaşındaki 10 numara kariyerinde 279 karşılaşmada 62 gol, 32 asistlik performans gösterdi.
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