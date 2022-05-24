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Kolovos atağı

Sakaryaspor, Kocaelispor’un 10 numarasının peşine düştü. 29 yaşındaki Yunan maestro Şampiyonlar Ligi’nde görev yaptığı FC Sheriff’ten devre arasında Körfez ekibine gelmişti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2022 Salı 06:50
Kolovos atağı
Gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek Sakaryaspor, güçlü bir kadro oluşturmak için kolları sıvadı. Yeşil-siyahlılar, hücum hattı için Dimitrios Kolovos'u gündemine aldı. Kocaelispor forması giyen 29 yaşındaki Yunan 10 numara için girişimler başladı. Devre arasında FC Sheriff'ten 280 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen Kolovos, ligin ikinci yarısında 14 maçta forma giydi. Tecrübeli maestro 2 gol ve 3 asistlik performans gösterse de takımını ligde tutmayı başaramadı.

Geçen sezon Sheriff formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren tecrübeli oyuncu, Real Madrid, Shakhtar Donetsk ve İnter'e karşı şans buldu. 2. Lig'de yabancı oyuncu oynatma şansı olmayan Kocaelispor'un, 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kolovos'un transferinde Sakaryaspor'la orta yolu bulması bekleniyor. Daha önce Panionios, Olympiakos, Panathinaikos, Mechelen, Omonia gibi takımlarda forma giyen 29 yaşındaki 10 numara kariyerinde 279 karşılaşmada 62 gol, 32 asistlik performans gösterdi.
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