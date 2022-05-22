Haberler TFF 1.Lig Lider Ankaragücü

Lider Ankaragücü

Süper Lig’e yükselen sarı-lacivertliler, Keçiörengücü’nü Eren ve Ali Kaan’la geçti. Başkent ekibi sezonu ikili averajla zirvede kapattı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 06:50
Lider Ankaragücü
Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Ankaragücü, Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 yendi. Hızlı başlayan mücadelenin 9. dakikasında, Keçiörengücü Eze'nin penaltı golüyle öne geçti: 1-0. Bu gole yanıt vermekte gecikmeyen sarılacivertliler, 10'da Eren Derdiyok'la skoru eşitledi: 1-1. 68'de ise Ali Kaan Güneren takımına galibiyeti getirdi: 2-1. Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Ankaragücü, puanını 73'e çıkarttı. Aynı puana sahip Ümraniyespor'u ikili averajla geçerek (3-0, 2-2) sezonu lider bitirmeyi başardı.
DİĞER
Deniz Seki Bodrum'u süper minisi ile salladı! "Açtıkça açıyorsun" Şarkıcı Deniz Seki'nin balkon pozları yürek hoplattı!
Emir Sarıgül'ün Gülben Ergen'le adı anılınca, Sibel Can ile ilişkisinde kriz çıktı
Jorge Jesus devrede! Luis Suarez F.Bahçe'ye
Galatasaray'da Okan Buruk sesleri yükseliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Başkan Erdoğan'dan Süper Lig'e yükselen takımlara tebrik!
Bursa galibiyetle veda etti
Gam altın ne kadar? Çeyrek yarım tam altın fiyatları...
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
21 Mayıs 2022 barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çarpıcı sözler! "İnanılmaz hatalar yapıyorlar" Çarpıcı sözler! "İnanılmaz hatalar yapıyorlar" 07:33
Micic'ten Euroleague sözleri! "Maçın tamamında..." Micic'ten Euroleague sözleri! "Maçın tamamında..." 01:49
Micic'ten Euroleague sözleri! "Maçın tamamında..." Micic'ten Euroleague sözleri! "Maçın tamamında..." 01:49
Bologna 3 puanı tek golle aldı! Bologna 3 puanı tek golle aldı! 01:22
Lyon deplasmanda kazandı! Lyon deplasmanda kazandı! 01:21
Empoli Atalanta'yı tek golle yıktı! Empoli Atalanta'yı tek golle yıktı! 01:21
Daha Eski
Bologna 3 puanı tek golle aldı! Bologna 3 puanı tek golle aldı! 01:19
Lyon deplasmanda kazandı! Lyon deplasmanda kazandı! 01:17
Monaco'ya Şampiyonlar Ligi şoku! Monaco'ya Şampiyonlar Ligi şoku! 01:16
Monaco'ya Şampiyonlar Ligi şoku! Monaco'ya Şampiyonlar Ligi şoku! 01:15
Galatasaray'da Okan Buruk sesleri yükseliyor! Galatasaray'da Okan Buruk sesleri yükseliyor! 01:12
A. Efes'in şampiyonlarından Ataman'a su baskını! A. Efes'in şampiyonlarından Ataman'a su baskını! 01:08