Lider Ankaragücü

Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Ankaragücü, Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 yendi. Hızlı başlayan mücadelenin 9. dakikasında, Keçiörengücü Eze'nin penaltı golüyle öne geçti: 1-0. Bu gole yanıt vermekte gecikmeyen sarılacivertliler, 10'da Eren Derdiyok'la skoru eşitledi: 1-1. 68'de ise Ali Kaan Güneren takımına galibiyeti getirdi: 2-1. Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Ankaragücü, puanını 73'e çıkarttı. Aynı puana sahip Ümraniyespor'u ikili averajla geçerek (3-0, 2-2) sezonu lider bitirmeyi başardı.