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Kocaelispor 4-1 Adanaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Kocaelispor, sahasında Adanaspor'u 4-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 22:58
Kocaelispor 4-1 Adanaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1'inci Lig'den düşen Kocaelispor, Adanaspor'u sahasında 4-1 yenerek lige veda etti.

4'üncü dakikada Denizalp'in şutu kaleciden döndü. Dönen topla buluşan Rasheed'in şutu ağlara gitti: 1-0.
63'üncü dakikada Rasheed'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Yiğitali'nin ağları havalandırdı: 2-0.
67'nci dakikada Adanaspor atağında Ciss topu ağlara gönderdi: 2-1.
78'inci dakikada Kubilay'ın şutu ceza sahası üzerinde savunmadan sekti. Topu önünde bulan Yusuf Efe'nin şutu ağlara gitti: 3-1.
90'ıncı dakikada Yusuf Efe kendisinin ikinci takımının dördüncü gölünü kaydetti: 4-1.
Mücadele Kocaelispor'un 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Murat Erdoğan (xx), Mehmet Şahan Yılmaz (xx), Orkun Aktaş (xx)

KOCAELİSPOR: Doğukan (xx) - Hasan (xx), Mehmet (xx) (Dk.85 Ümitcan ), İlyas Kubilay (xx) (Dk.85 Eren), Alpay (xx), Semih (xx), Rasheed (xxx), Denizalp (xxx), Yiğit (xx), Berat (xx) (Dk.76 Yusuf Efe xxx), Yiğitali (xxx) (Dk.81 Olcan)

ADANASPOR: Özer Ali (x) - Donkor (x), Yiğithan (x), Ulaş (x), Bennasser (x) (Dk.81 Berkan Fırat), Harun (x) (Dk.46 Kadir x), İbrahim (x) (Dk.46 Cem x), Efe (x) (Dk.46 Celil x), Hıfsullah İsmail (x), Ciss (x), Hakan (x) (Dk.46 Eren x)

GOLLER: Dk.4 Rasheed, Dk.63 Yiğitali, Dk.78-Dk.90 Yusuf Efe (Kocaelispor) - Dk.67 Ciss (Adanaspor)

SARI KART: Yiğit (Kocaelispor), İbrahim, Efe (Adanaspor)

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