Haberler TFF 1.Lig Keçiörengücü - Ankaragücü: 1-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Keçiörengücü - Ankaragücü: 1-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto 1. Lig 38. ve son hafta maçında Ankaragücü deplasmanda Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Başkent derbisinde kazanan 2-1'lik skorla Ankaragücü oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 18:40
Keçiörengücü - Ankaragücü: 1-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto 1. Lig 38. ve son haftasında Ankaragücü, deplasmanda Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi.

Aktepe Stadı'nda oynanan mücadeleyi Ankaragücü 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Eren Derdiyok ve 68. dakikada Kaan Güneren kaydetti. Keçiörengücü'nün tek golü 9. dakikada penaltıdan Eze kaydetti.

Daha önce Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Ankaragücü alınan bu sonucun ardından averajla lider konumda bulunan Ümraniyespor'un ardından ligi 60 puanla 2., Keçiörengücü ise sezonu 48 puanla tamamladı.

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