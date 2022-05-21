Ankara Keçiörengücü – Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ – ANKARAGÜCÜ MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

TFF 1. Lig'de 38. hafta maçında heyecan devam ediyor. Ankara Keçiörengücü – Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Ankara Keçiörengücü – Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ – ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankara Keçiörengücü – Ankaragücü maçı 21 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da TRT Spor'da ve BeIn Sports Max 1'de canlı yayınlanacak.