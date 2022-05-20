Tuzlaspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TUZLASPOR - SAMSUNSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

TFF 1. Lig'de 38. hafta maçında heyecan devam ediyor. Tuzlaspor - Samsunspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Tuzlaspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TUZLASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Tuzlaspor - Samsunspor maçı 20 Mayıs Cuma günü saat 17.00'de TRT Spor ve BeIn Max 1'de canlı yayınlanacak.