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Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final eşleşmeleri belli oldu!

Spor Toto 1. Lig'de alınan sonuçların ardından Bandırmaspor 3. sırada, İstanbulspor 4. sırada, BB Erzurumspor 5. sırada, Eyüpspor ise 6. sırada ligi tamamlamayı garantiledi. Böylece play-off yarı finalinde Bandırmaspor ile Eyüpspor, İstanbulspor ile de BB Erzurumspor eşleşti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 22:19
Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final eşleşmeleri belli oldu!

Spor Toto 1. Lig'de oynanan maçların ardından Süper Lig plyaoff eşleşmeleri belli oldu.

Eyüpspor, Balıkesirspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Eyüpspor'un gollerini 6. dakikada Mete Kaan Demir, 37. dakikada Caner Hüseyin Bağ ve 75. dakikada Jesse Sekidika kaydetti. Eyüpspor, sezonu 6. sırada bitirdi.

BB Erzurumspor, Denizlispor'a deplasmanda 4-0 yenildi. Denizlispor'un gollerini 19. dakikada Oğuz Yılmaz, 25. dakikada Gökhan Süzen, 42. dakikada Ömer Şişmanoğlu ve 90+3. dakikada Okan Derici kaydetti. BB Erzurumspor, bu sonuçla sezonu 5. sırada bitirdi.

İstanbulspor ise Bandırmaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuçların ardından playoff eşleşmeleri şu şekilde oldu:

Bandırmaspor - Eyüpspor
İstanbulspor - BB Erzurumspor

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