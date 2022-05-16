Haberler TFF 1.Lig Çağdaş Atana Samsunspor ile anlaşmaya vardı mı? Resmen açıklandı!

Çağdaş Atana Samsunspor ile anlaşmaya vardı mı? Resmen açıklandı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, bir süredir genç teknik adam Çağdaş Atan ile ilgileniyordu. Karadeniz temsilcisi, resmi açıklamada Çağdaş Atan ile ilgili önemli bir gelişmeyi camiasına açıkladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 12:26
Çağdaş Atana Samsunspor ile anlaşmaya vardı mı? Resmen açıklandı!
Samsunspor Kulübü, teknik direktör Çağdaş Atan'la anlaşamadıklarını duyurdu.

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Samsunspor'da teknik direktör Çağdaş Atan ile yapılan görüşmeler olumsuz sonuçlandı.

Samsunspor Kulübü'nden görüşmelerin son durumuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için daha önce prensip anlaşmasına vardığımız Çağdaş Atan ile devam eden görüşmelerimiz neticesinde ortaya çıkan görüş ayrılıkları nedeniyle karşılıklı iyi niyet çerçevesinde anlaşılarak görüşmelerimiz sonlandırılmıştır. Çağdaş Atan'a gösterdikleri anlayış için teşekkür eder, başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Genç teknik direktör Çağdaş Atan son olarak Süper Lig'de Alanyaspor'da görev yapmıştı.
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