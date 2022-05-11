Sonuna kadar savaşacağız

Ümraniye'yi son dakikada deviren Bursaspor, gözünü son iki maça dikti. Bandırma ve Menemen'le karşılaşacak Timsah'ta son maçta 1 gol, 1 asistle oynayan Enver Cenk Şahin, "Ümraniye şampiyon olarak gelmesine rağmen kazanmak için mücadele etti. Çok kaliteli takımlardan biri. Son haftalarda içeride çok iyi oyunlarımız vardı. Bunu Ümraniye'ye karşı da gösterdik. Son saniyede de olsa kazanmasını bildik. Şehrimizi mutlu ettik. Kalan iki maçı da aldığımız taktirde Allah'ın izniyle ligde kalacağız. Bunun için savaşmaya devam edeceğiz" diyerek iddiasını gösterdi.