Haberler TFF 1.Lig Sonuna kadar savaşacağız

Sonuna kadar savaşacağız

Ümraniye'yi son dakikada deviren Bursaspor, gözünü son iki maça dikti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 06:50
Sonuna kadar savaşacağız
Ümraniye'yi son dakikada deviren Bursaspor, gözünü son iki maça dikti. Bandırma ve Menemen'le karşılaşacak Timsah'ta son maçta 1 gol, 1 asistle oynayan Enver Cenk Şahin, "Ümraniye şampiyon olarak gelmesine rağmen kazanmak için mücadele etti. Çok kaliteli takımlardan biri. Son haftalarda içeride çok iyi oyunlarımız vardı. Bunu Ümraniye'ye karşı da gösterdik. Son saniyede de olsa kazanmasını bildik. Şehrimizi mutlu ettik. Kalan iki maçı da aldığımız taktirde Allah'ın izniyle ligde kalacağız. Bunun için savaşmaya devam edeceğiz" diyerek iddiasını gösterdi.
DİĞER
Ünlü oyuncu Hatice Şendil’in yüzündeki değişim olay oldu! Hatice Şendil’in değişimine sosyal medyada yorum yağdı!
Ekin Su Cülcüloğlu Manchester City’nin yıldızı Jack Grealish’in yakın markajına girdi Kerim Sabancı'yı sildi
İlk temas kuruldu! Lazio'dan bedava stoper
Palo bombası! Süper Lig devi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
‘Başka çaremiz yok’
Kader haftası
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
Başkan Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile masa tenisi oynadı
Bir devir sona eriyor! EA Sports'tan flaş karar
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gözbaşı: F.Bahçe Beşiktaş ve Trabzonspor... Gözbaşı: F.Bahçe Beşiktaş ve Trabzonspor... 01:18
Nwakaeme'den transfer sözleri! "Anlaşmaya yakınız" Nwakaeme'den transfer sözleri! "Anlaşmaya yakınız" 01:16
İşte Kayserispor - Trabzonspor maçının özeti İşte Kayserispor - Trabzonspor maçının özeti 01:16
Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası'nda finalde! Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası'nda finalde! 01:14
Erman Toroğlu'dan flaş penaltı yorumu! Erman Toroğlu'dan flaş penaltı yorumu! 01:15
Uğurcan'dan Kayserispor taraftarına tepki! Uğurcan'dan Kayserispor taraftarına tepki! 01:15
Daha Eski
Karaman'dan flaş final yorumu! Karaman'dan flaş final yorumu! 01:16
Abdullah Avcı: Yaşananlara üzüldüm Abdullah Avcı: Yaşananlara üzüldüm 01:16
G.Saray'da dev transfer operasyonu! 8 ayrılık 2 transfer G.Saray'da dev transfer operasyonu! 8 ayrılık 2 transfer 01:16
Fenerbahçe Safiport rahat kazandı! Fenerbahçe Safiport rahat kazandı! 01:09
Real Betis 3 golle galibiyete uzandı! Real Betis 3 golle galibiyete uzandı! 01:11
Altay Bayındır'ın müthiş dönüşü! 102 gün sonra... Altay Bayındır'ın müthiş dönüşü! 102 gün sonra... 01:11