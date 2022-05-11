Kader haftası

Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Menemenspor, bu hafta Gençlerbirliği'ni yenemezse lige veda edecek. Sarı-lacivertliler kazansa bile 15. sıradaki Altınordu 3, 14. olan Boluspor ise 1 puan dahi alırsa 2. Lig'in yolunu tutacak. İzmir ekibi, 3 sezondur 1. Lig'de mücadele ediyordu.
Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Menemenspor, bu hafta Gençlerbirliği'ni yenemezse lige veda edecek. Sarı-lacivertliler kazansa bile 15. sıradaki Altınordu 3, 14. olan Boluspor ise 1 puan dahi alırsa 2. Lig'in yolunu tutacak. İzmir ekibi, 3 sezondur 1. Lig'de mücadele ediyordu.