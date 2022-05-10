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Şişmanoğlu kasırgası

Denizli’de kendini bulan tecrübeli forvet, 12 golle takımı düşme hattından çıkarttı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 06:50
Şişmanoğlu kasırgası
Mesut Bakkal'ın göreve gelmesiyle büyük bir çıkış yakalayan Denizlispor, son olarak Menemenspor'u 2-1 mağlup etmişti. Son 11 maçtan 8 kez zaferle ayrılan yeşil-siyahlılar - da, Ömer Şişmanoğlu fırtınası esi - yor. Menemenspor ağlarını da sar - san 32 yaşındaki santrfor, 12. kez gol sevinci yaşadı. Kariyerinin en sko - rer sezonunu yaşa - yan Şişmanoğlu, Deniz - lispor'u da ligde tutmaya yaklaştı. Tecrübeli oyun - cu, "Önemli olan ligde kalmak. Ben de gollerimle buna en iyi şe - kilde katkı vereceğim" dedi.
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