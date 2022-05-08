Keçiörengücü - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Ankara Keçiörengücü - Manisa Futbol Kulübü maçını canlı takip etmek için tıklayın

TFF 1. Lig'de 36. hafta maçında heyecan devam ediyor. Keçiörengücü - Manisa FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Keçiörengücü - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KEÇİÖRENGÜCÜ - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Keçiörengücü - Manisa FK maçı 8 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da TRT Spor ve BeiN Connenct'te canlı yayınlanacak.