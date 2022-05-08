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Heyecan kasırgası!

Şampiyonların belli olduğu ligde, play-off ve düşme hattındaki kritik maçlar, TRT Spor’dan konferans yayınla ekranlara gelecek

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2022 Pazar 06:50
Heyecan kasırgası!
SPOR Toto 1. Lig'de Ankaragücü ile Ümraniye'nin Süper Lig'e çıkmayı garantilemesinin ardından gözler, play-off ve düşme hattına çevrildi. İstanbul ile BB Erzurum'un play-off'u garantilediği ligde, Bandırma kazanırsa bunu başaran 3. ekip olacak. Eyüp de son 3 haftaya avantajlı girerek dikkat çekiyor.
DÜŞME hattında ise durum daha karışık. Sadece Balıkesir'in veda ettiği ligde, 38'er puanlı Menemen ve Bursa ile 40 puana sahip Kocaeli düşme hattında bulunuyor. 41'er puanlı Bolu ile Altınordu, 42'şer puana sahip Denizli ile G.Birliği tehlikeli bölgenin hemen üzerinde yer alıyor.
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