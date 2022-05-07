Ankaragücü'nde 'çilek' yolda

Süper Lig'e yükselen Ankaragücü, yeni sezonun kadrosu için kolları şimdiden sıvadı. Sarı-lacivertli ekibin Sportif Direktörü Emre Yıldız, şu anda Süper Lig'in en tatmin edici transfer listesine sahip olduklarını söyledi. Yıldız, "Çok hızlı bir şekilde takımı kurabilecek durumdayız. Alacağınız yıldız futbolcu büyük bir mali külfetle gelir. Bu da risktir. Owusu geldiğinde çok konuşuldu, bizim için 'bir çilek' transferiydi. Büyük transfer baskısı gelirse, öyle oyuncular da listemizde var" diye konuştu.