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Bandırmaspor kenetlendi

İlk 2’den Süper Lig şansını kaçıran bordo-beyazlılar, play-off’tan bileti almak için tüm şansını zorlayacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2022 Çarşamba 06:50
Bandırmaspor kenetlendi

Spor Toto 1. Lig'de son 3 maçını kaybeden Bandırmaspor, şampiyonluğu Ankaragücü ve Ümraniyespor'a kaptırmıştı. Bordo-beyazlılarda artık tek hedef play-off'tan Süper Lig'e yükselmek olacak. İlk 6'yı garantilemeyen Bandırmaspor, bu hafta Balıkesirspor engelini aşarak play-off'u kesinleştirecek. Daha sonra Bursaspor ve İstanbulspor maçlarında sıralamasını belirleyecek. Kötü gidişi durdurmak istediklerini belirten Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Önce Balıkesir maçını kazanarak yerimizi sağlama almak istiyoruz. Üst üste beklenmedik sonuçlar geldi. Bunların altından kalkacak güce sahibiz. Daha sonra da play-off'tan Süper Lig'e çıkmayı hedefliyoruz. Taraftarlarımız, şehrimiz ve camiamız sonuna kadar bize destek olsunlar" dedi.

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