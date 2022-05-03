Manisa FK'dan Bursaspor maçına taraftar alınmasıyla ilgili açıklama!

Spor Toto 1. Lig 35. hafta mücadelesinde evinde Bursaspor'u ağırlayan Manisa FK, 3-1 mağlup oldu. Maçın en çok konuşulan olaylarından biri de Bursaspor taraftarlarının usulsüz bir şekilde stada alınmaları oldu. Manisa FK taraftarlarının bulunduğu tribüne giren bazı Bursasporlu taraftarlar, Manisa FK'ya ait pankartları da indirdi. Olayların büyümeye başlaması nedeniyle Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, taraftarları tribünden çıkararak stattan uzaklaştırdı.

MANİSA FK BAŞKAN VEKİLİ ENGİN ANLI'DAN AÇIKLAMA

Yaşanan olayların ardından Manisa FK Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Engin Anlı açıklama yaptı. Bursasporlu taraftarların tribüne alınması sonrası yetkilileri uyardığını belirten Anlı, şu ifadelere yer verdi: "Manisa Futbol Kulübü olarak karşılaşma öncesi Bursaspor taraftarının karşılaşmaya gelmek için hazırlıklar yaptıkları konusunda yetkililere gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Tüm bunlara rağmen karşılaşma öncesi usulsüz bir şekilde stada giren bazı taraftarlar çıkartılmıştır."

"GÜVENLİK GÖREVLİLERİ OLAY YERİNDEN KAÇMIŞTIR"

"Ancak asıl olay karşılaşmanın başlamasına 10-15 dakika kala ilginç bir şekilde yaşanmıştır. Spil Kale Arkası Tribün A blok önünde bulunan turnikeye rağmen kapı açılıp orada bulunan güvenlik görevlileri olay yerinden kaçmıştır. Daha sonra önce 2'şerli ve 3'erli gruplar halinde açılan kapıdan içeri giren taraftarların, daha kalabalık gruplar halinde stada girdikleri kamera kayıtlarıyla net bir şekilde görülmektedir."

"Stada yapılacak bu girişlerle ilgili hem TFF temsilcilerini hem de emniyet yetkililerini net bir şekilde uyardım. Yaşanacak olayların önüne geçmelerini net bir şekilde ifade ettim. Devre arasında da yine TFF temsilcileri ve emniyet yetkililerini tribünü boşaltmaları konusunda uyarılarıma devam ettim."

"Yasak olmasına rağmen yer açan yetkililer uyarılarımızı görmezden geldi"

"Bursaspor taraftarına 'yasak' olmasına rağmen tribünde yer açan yetkililer tüm uyarılarımızı görmezden gelmiş ve istenmeyen olayların yaşanmasına yol açmışlardır. Karşılaşmanın başlamasına rağmen hala Bursasporlu taraftarların içeri girdiği kayıtlarla mevcuttur."

"GEREKLİ GİRİŞİMLERİ YAPACAĞIZ"

"Biz kendi taraftarımızı passolig bileti almadan stada alamazken, 'deplasman yasağı'nın olduğu bir ligde ellerini kollarını sallayarak tribüne taraftar alan yetkilerle alakalı gerekli girişimleri yapacağız. Bu olayların sorumlularının bulunması için gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Manisamızın ve Manisa Futbol Kulübümüzün sahipsiz olmadığını tüm kamuoyunun bilmesini isteriz"