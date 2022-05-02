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Manisa FK’da teknik direktör değişikliği! Turgay Altay yerine Levent Bayraktar

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında sahasında Bursaspor'u ağırlayan Manisa FK, rakibine şok bir skorla 3-1 mağlup oldu. Play-off umutlarını sürdürmek isteyen Manisa FK’da bu mağlubiyet tüm planları suya düşürürdü ve akşam saatlerinde de görev değişikliği haberi geldi. Teknik Direktör Turgay Altay ile yollar ayrılırken yerine Levent Bayraktar getirildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2022 Pazartesi 13:02
Manisa FK’da teknik direktör değişikliği! Turgay Altay yerine Levent Bayraktar

Spor Toto 1'inci Lig'de evinde kümede kalma mücadelesi veren Bursaspor'a 3-1 yenilen Manisa Futbol Kulübü'nde flaş gelişmeler yaşandı. Bitime 2 maç kala Play-Off yarışına büyük oranda havlu atan siyah-beyazlılarda teknik direktör Turgay Altay ile yollar akşam saatlerinde resmen ayrılırken, takım aynı gece Akademi Direktörü Levent Bayraktar'a emanet edildi. Altay ile ayrılığı kamuoyuna duyuran Manisa FK yönetimi yaptığı açıklamada, "Yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda kalan 2 maçta Akademi Direktörümüz Levent Bayraktar takımımızın başında yer alacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Serkan Özbalta ve Naci Şensoy ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Turgay Altay, Manisa Futbol Kulübü'nün başında 25 lig, 2 de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı. Altay yönetimindeki Manisa FK, 1'inci Lig'de 10 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 7 beraberlik elde itti. Manisa FK yönetimi, Mümin Özkasap Stadı'nda oynanan Bursaspor maçında rakip takım taraftarının tribünlere girmesiyle ilgili de bir açıklama yayımladı. Kulüp, "Stadımıza bilgimiz ve dahilimiz dışında rakip takım taraftarı alınmıştır. Konuyla ilgili gerekli incelemeler başlatılmıştır. Bu olayların tespiti ile ilgili her türlü adım atılacaktır" denildi.

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