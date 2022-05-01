Manisa FK - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Manisa FK - Bursaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

TFF 1. Lig'de 35. hafta maçında heyecan devam ediyor. Manisa FK - Bursaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Manisa FK - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANİSA FK - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manisa FK - Bursaspor maçı 1 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da TRT Spor'da ve BeiN Connect'te canlı yayınlanacak.