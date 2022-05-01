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Manisa FK - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Manisa FK ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manisa FK - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 10:30 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 10:30
Manisa FK - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Manisa FK - Bursaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

TFF 1. Lig'de 35. hafta maçında heyecan devam ediyor. Manisa FK - Bursaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Manisa FK - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANİSA FK - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manisa FK - Bursaspor maçı 1 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da TRT Spor'da ve BeiN Connect'te canlı yayınlanacak.

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