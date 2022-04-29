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TFF 1. Lig'de kritik hafta! Süper Lig'e yükselecek takımlar bu hafta belli olabilir

TFF 1. Lig'de oldukça önemli bir hafta geride kalmak üzere. Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele etmek için kıyasıya mücadele eden takımlarda mutlu sona ulaşacak kulüpler bu hafta belli olabilir. Zirve mücadelesinde yer alan MKE Ankaragücü ile Bereket Sigorta Ümraniyespor 35. hafta karşılaşmalarının ardından hedefine ulaşma şansına sahip.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 10:38
TFF 1. Lig'de kritik hafta! Süper Lig'e yükselecek takımlar bu hafta belli olabilir

Spor Toto 1. Lig'de ilk 2 sırada yer alan MKE Ankaragücü ile Bereket Sigorta Ümraniyespor, 35. haftanın ardından Süper Lig'e çıkmayı garantileyebilir.

İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği ligde maç fazlası ve 66 puanla zirvede yer alan MKE Ankaragücü ile takipçisi 63 puanlı Bereket Sigorta Ümraniyespor, son 4 haftaya Süper Lig için iddialı girdi.

Yılport Samsunspor'u konuk edecek MKE Ankaragücü müsabakadan en az 1 puan aldığı takdirde diğer maçların sonuçlarına bakılmaksızın Süper Lig vizesi alacak.

Ligden düşmesi kesinleşen Balıkesirspor'u ağırlayacak Bereket Sigorta Ümraniyespor ise müsabakadan galip ayrılması ve takipçileri Royal Hastanesi Bandırmaspor, İstanbulspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un alacağı sonuçlara göre bitime 3 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyebilir.

PLAY-OFF

Royal Hastanesi Bandırmaspor, İstanbulspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Eyüpspor'un play-off barajında yer aldığı ligde ilk 6 dışındaki Yılport Samsunspor ile maç fazlası bulunan Manisa FK kalan müsabakalarını kazanıp rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

LİGE TUTUNMA MÜCADELESİ

Ligde düşmesi kesinleşen Balıkesirspor dışında lige veda edecek 3 takım arasına girmemek için ekipler yoğun mücadelesini sürdürüyor. Son 4 hafta öncesinde 35 puana sahip Bursaspor, 37 puanlı NasaDoge Menemenspor ve 38 puandaki Beypiliç Boluspor düşme hattında yer alıyor.

Bu takımların üzerindeki 39 puanlı Altaş Denizlispor, 40 puandaki Kocaelispor, bu haftayı maç yapmadan geçecek 41 puana sahip Altınordu ile aynı puandaki Ankara Keçiörengücü bulunuyor.

35. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Ligde 1 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak 35. hafta karşılaşmaları şöyle:

Adanaspor-Beypiliç Boluspor (Yeni Adana)

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Balıkesirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

NasaDoge Menemenspor-Tuzlaspor (Menemen İlçe)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kocaelispor (Erzurum Kazım Karabekir)

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)

Eyüpspor-İstanbulspor (Eyüp)

Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)

Manisa FK-Bursaspor (Mümin Özkasap)

MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor (Eryaman)

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