Samsunspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Samsunspor - Altınordu maçını canlı takip etmek için tıklayın

TFF 1. Lig'de 34. hafta maçında heyecan devam ediyor. Samsunspor - Altınordu kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Samsunspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAMSUNSPOR - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Samsunspor - Altınordu maçı 25 Nisan Pazartesi günü saat 20.30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.