Keçiörengücü - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Keçiörengücü - Menemenspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

TFF 1. Lig'de 34. hafta maçında heyecan devam ediyor. Keçiörengücü - Menemenspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Keçiörengücü - Menemenspormaçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KEÇİÖRENGÜCÜ - MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Keçiörengücü - Menemenspor maçı 24 Nisan Pazar günü saat 13.30'da TRT Avaz''da canlı yayınlanacak.