Haberler TFF 1.Lig Boluspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Boluspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Boluspor - Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Boluspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 07:54 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 08:00
Boluspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

Boluspor - Ümraniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın

TFF 1. Lig'de 34. hafta maçında heyecan devam ediyor. Boluspor - Ümraniyespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Boluspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOLUSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Boluspor - Ümraniyespor maçı 24 Nisan Pazar günü saat 13.30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

DİĞER
Samsak Döveci’nin bestecisi bakın kim çıktı! Duyanlar çok şaşırıyor!
Hadise hamile mi? Müstakbel eşi Mehmet Dinçerler ile tatil dönüşü görüntülenen Hadise karnını gizledi o detay gözlerden kaçmadı
Fenerbahçe'den Jesus seferi
Cimbom'a ya Buruk ya Farke!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bolu’da seçim mayısta
35. hafta maçlar aynı saatte
AUZEF SINAV SONUÇLARI 2022
Bekçilik başvurusu ve şartları
Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
O isme övgüler yağdırdı! "Sahanın en iyisiydi" O isme övgüler yağdırdı! "Sahanın en iyisiydi" 07:30
İspanya Kral Kupası Real Betis'in İspanya Kral Kupası Real Betis'in 02:48
🔴 A SPOR CANLI | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI | Sabah Sporu 01:14
F.Bahçe'ye bedavaya İtalyan golcü! F.Bahçe'ye bedavaya İtalyan golcü! 01:14
Toroğlu Trabzonspor'un penaltısını yorumladı! Toroğlu Trabzonspor'un penaltısını yorumladı! 01:12
Toroğlu'dan şampiyonluk yorumu! "Rekora koşmasaydı..." Toroğlu'dan şampiyonluk yorumu! "Rekora koşmasaydı..." 01:12
Daha Eski
Avcı'dan şampiyonluk sözleri! "Şölene hazırlanıyoruz" Avcı'dan şampiyonluk sözleri! "Şölene hazırlanıyoruz" 01:12
Fransa'nın en büyüğü PSG! Fransa'nın en büyüğü PSG! 01:12
Fırtına'dan şampiyonluk adımı! İşte güncel puan durumu Fırtına'dan şampiyonluk adımı! İşte güncel puan durumu 01:11
Fırtına'da şampiyonluğa son 1! Fırtına'da şampiyonluğa son 1! 01:11
Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih! Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih! 01:10
Süper Lig'de bir veda daha! Süper Lig'de bir veda daha! 01:10